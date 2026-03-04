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La Academia Puerto Cabello clasificó y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras una dramática definición por penales en el Estadio Misael Delgado de Valencia.

Durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto porteño mantuvo un dominio absoluto del esférico y generó múltiples ocasiones de peligro. Sin embargo, la actuación del guardameta oriental Eduardo Lima, quien se convirtió en la figura del partido con intervenciones determinantes, mantuvo el marcador en cero y forzó la resolución desde los doce pasos.

Academia de Puerto Cabello clasificó

En la tanda definitiva, la jerarquía de los «Guerreros del Fortín» se impuso con una ejecución impecable, logrando un 5-3 final que desató la euforia del cuerpo técnico liderado por Eduardo Saragó. Además del prestigio deportivo, esta clasificación garantiza a la institución un importante ingreso económico por parte de la CONMEBOL. Asegurando seis encuentros internacionales adicionales en su calendario. Ahora, el equipo carabobeño espera por el sorteo oficial para conocer a sus rivales sudamericanos, con la meta de consolidar su proyecto institucional en el escenario continental.

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