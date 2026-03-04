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Un ciudadano fue detenido por Comisiones del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado Barinas por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones contra un adolescente.

El procedimiento se llevó a cabo en la urbanización Nueva Barinas, parroquia Los Guasimitos del municipio Obispos. El hecho ocurrió luego de que la víctima acudiera al despacho policial para formalizar la denuncia sobre la agresión sufrida en la localidad.

Tras la captura en el sitio, los funcionarios procedieron con el registro correspondiente y el traslado del sujeto para dar inicio al proceso judicial. El caso fue notificado de manera inmediata a la orden del Ministerio Público, organismo encargado de realizar las investigaciones pertinentes y determinar las sanciones legales.

Detenido por lesiones a un adolescente en Barinas

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