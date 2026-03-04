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La Policía Municipal de Valencia capturó a cuatro personas que se encontraban solicitadas. Así lo informó el cuerpo de seguridad de la capital carabobeña en horas del mediodía mediante sus redes sociales.

Cuatro hombres fueron aprehendidos por funcionarios de la Policía Municipal de Valencia tras arrojar orden de aprehensión. Mediante operativos preventivos realizados en diversos sectores de la ciudad.

Cuatro personas que estaban solicitadas fueron capturadas en Valencia

Esto como parte del fortalecimiento de la presencia policial en los diferentes Cuadrantes de Paz. Al ser verificados por el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojaron solicitud por homicidio intencional calificado.

Porte ilícito de arma de fuego, detención de partes y piezas de vehículo automotor, robo agravado y resistencia a la autoridad y posesión ilícita de municiones. Además tenían registros policiales por otros delitos.

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