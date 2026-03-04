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El Secretario del Interior de Estados Unidos llegó al país para sostener varias reuniones con las autoridades venezolanas. Doug Burgum llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Se pudo conocer que Burgum estará en reuniones diplomáticas de carácter estratégico. Desde febrero del año pasado forma parte del gabinete del presidente norteamericano, Donald Trump.

Tiene experiencia en la política ya que fue gobernador del estado de Dakota del Norte. Burgum viene a sostener reuniones de trabajo para un sector minero legítimo. Además de cadenas de suministros de minerales críticos.

Secretario del Interior de Estados Unidos llegó a Venezuela

Este fue recibido por el viceministro Oliver Blanco como por la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu.

Este es el tercer alto cargo estadounidense que llega a Caracas. Ya habían llegado a la capital del país. El jefe de la CIA John Ratcliffe. Se reunió con Delcy Rodríguez y el jefe de la DGCIM, Gustavo González López.

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