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Jornada de cirugía de cataratas benefició a pacientes carabobeños en la CHET. En aras de garantizar una atención oportuna a la población en materia de salud, se llevó a cabo una jornada de cirugía de cataratas en el Servicio de Oftalmología de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET).

Donde se han realizado más de 120 intervenciones en lo que va del año 2026 respecto a esta patología, en una actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Carmen Cecilia Vásquez, directora general del nosocomio, señaló que este tipo de actividades permiten brindar una respuesta inmediata y eficiente a los pacientes. Que acuden a este pabellón para la solicitud de sus casos.

“Seguimos dando una atención eficaz al pueblo carabobeño, ya que con estas jornadas, los pacientes son intervenidos quirúrgicamente de sus diferentes patologías, no solo de cataratas, sino también de glaucomas, córneas, entre otros, es por eso que aquí no nos detenemos y nos mantenemos trabajando en pro de la colectividad”, expresó.

Jornada de cirugía de cataratas

Asimismo, destacó que los diferentes casos son canalizados mediante el 1×10 del Buen Gobierno de la plataforma VenApp, para así llevar un registro de las solicitudes y conocer los casos de baja, media y alta complejidad.

En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y ejecutadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, la Ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, y la Autoridad Única de Salud, Alexander Leal.

Por su parte, Rosmely Castellano, jefa del Servicio de Oftalmología del recinto sanitario, explicó que el proceso para la cirugía consta de una serie de consultas que ayuden al seguimiento del caso por parte del equipo médico.

“Todos los casos que llegan a nuestro servicio son tratados con la mejor disposición y profesionalismo, por lo que estamos comprometidos con nuestro pueblo en darle esa mano amiga que requieran», dijo.

A su vez, instó a las personas que requieran alguna atención oftalmológica a acudir a este recinto para recibir un servicio eficiente y gratuito.

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