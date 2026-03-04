ActualidadDeportesPortada

Carabobo recibe al futuro de la esgrima: Inicia el Nacional Infantil

By Lubin Molero
0
162
Campeonato de Esgrima Infantil en Carabobo
Foto: Cortesía

Más del Autor

Lubin Molero
Lubin Molero
IOTA Latino
Compartir

La Sala de Armas «Mirian Santini de Agreda» en Carabobo vibrará con el Campeonato Nacional Infantil y Pre-Cadete, de Esgrima evento clave para el desarrollo deportivo menor en Venezuela. Desde la categoría mini infantil hasta precadete, las jóvenes promesas demostrarán su destreza en el manejo del florete, el sable y la espada nacional.

Entre los competidores destaca Gaby Limardo, hija del medallista olímpico Rubén Limardo. La pequeña ocupa el sexto lugar del ranking en espada infantil B. Los líderes de cada arma dirán presente. Miranda Gibbs dominará en florete, mientras que Almahdi Roa buscará el oro en el sable masculino precadete.

Campeonato de Esgrima Infantil en Carabobo

El talento más joven también brillará. Mariana Barria y Emilia Fréitez, de apenas cuatro años, participarán en miniespada contagiando su pasión a los asistentes.

Este campeonato nacional infantil se perfila como el espacio ideal para descubrir futuras estrellas y fortalecer la disciplina deportiva en todas las regiones del país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Academia Puerto Cabello a Fase de Grupos: El «Fortín» se impuso en penales

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
ViaVTV
Artículo anterior
Detenido por presuntas lesiones contra un adolescente
Artículo siguiente
Capturan en Carabobo y La Guaira a dos ciudadanos solicitados por la justicia
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes