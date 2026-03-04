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La Sala de Armas «Mirian Santini de Agreda» en Carabobo vibrará con el Campeonato Nacional Infantil y Pre-Cadete, de Esgrima evento clave para el desarrollo deportivo menor en Venezuela. Desde la categoría mini infantil hasta precadete, las jóvenes promesas demostrarán su destreza en el manejo del florete, el sable y la espada nacional.

Entre los competidores destaca Gaby Limardo, hija del medallista olímpico Rubén Limardo. La pequeña ocupa el sexto lugar del ranking en espada infantil B. Los líderes de cada arma dirán presente. Miranda Gibbs dominará en florete, mientras que Almahdi Roa buscará el oro en el sable masculino precadete.

Campeonato de Esgrima Infantil en Carabobo

El talento más joven también brillará. Mariana Barria y Emilia Fréitez, de apenas cuatro años, participarán en miniespada contagiando su pasión a los asistentes.

Este campeonato nacional infantil se perfila como el espacio ideal para descubrir futuras estrellas y fortalecer la disciplina deportiva en todas las regiones del país.

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