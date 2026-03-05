Dos personas solicitadas resultaron detenidas en los estados Carabobo y La Guaira, por Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC).
En Valencia, la Delegación Municipal detuvo a Liz Sánchez Aparicio, de 29 años, solicitada por un tribunal de Anzoátegui debido a delitos de estafa económica. Por su parte, pesquisas en La Guaira capturaron a Willmer Alayón Coronel, joven de 19 años requerido en Caracas por homicidio intencional calificado y también agavillamiento.
Detenidos solicitados en Carabobo y La Guaira
Ambos ciudadanos quedaron bajo custodia policial y fueron puestos inmediatamente a la orden del Ministerio Público para dar continuidad a los procesos legales correspondientes actualmente.
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