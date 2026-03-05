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Ecologistas locales localizaron restos de monumentos arqueológicos en el cerro La Calceta, Bejuma, luego de que un fuerte incendio forestal dejó al descubierto estas importantes piezas históricas antiguas.

Alí Marvez y Aníbal Hernández, expertos del Movimiento Arqueológico de Montalbán, acudieron al sitio para estudiar un enorme menhir de tres metros ubicado cerca de nacientes. La roca metamórfica presenta una forma piramidal muy llamativa, situada al norte de un bosque de galería donde fluyen arroyos que alimentan al río local.

Monumentos arqueológicos en La Calceta Bejuma

Cerca del monumento megalítico también hallaron un mortero indígena cónico, tallado en piedra, con treinta centímetros de profundidad usado probablemente para procesar alimentos o pigmentos.

Los investigadores resaltaron que este descubrimiento requiere análisis científicos profundos para comprender la relación cultural entre estos elementos y la rica biodiversidad del ecosistema. Este hallazgo en Bejuma representa un avance valioso para el patrimonio del estado Carabobo, permitiendo proteger sitios sagrados que permanecieron ocultos durante muchísimos años recientes.

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