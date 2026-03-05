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Cayó abatido «El Alelimón» tras enfrentarse con Funcionarios de la Policía de Carabobo, cuando realizaban labores de vigilancia en Ciudad Chávez.

Los Funcionario adscritos al Centro de Coordinación Policial Isabelica realizaban labores de vigilancia en la parroquia Rafael Urdaneta cuando fueron emboscados por miembros de una banda local. Durante el intercambio de disparos resultó herido el sujeto apodado “El Alelimón”, quien falleció poco después de ingresar a un centro asistencial de la zona.

El cómplice del occiso, conocido bajo el alias de “El Chino”, logró escapar hacia el interior del urbanismo, activando inmediatamente un despliegue para su búsqueda.

Abatido El Alelimón en Ciudad Chávez

En el sitio del suceso, los efectivos de la policía estadal colectaron un revólver Smith & Wesson calibre 38 junto a varios cartuchos percutidos y útiles.

Según el reporte oficial, el fallecido estaba involucrado en delitos de secuestro, extorsión y cobro de vacuna, afectando la tranquilidad de los habitantes del sector. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas junto al Ministerio Público ya iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer todos los detalles del incidente armado.

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