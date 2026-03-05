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El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó este miércoles la solicitud de American Airlines para operar vuelos comerciales hacia Caracas, y la ciudad de Maracaibo en Venezuela.

La aerolínea estadounidense planea reanudar sus servicios mediante Envoy, su filial regional. Brindando opciones de viaje para sectores de negocios, turismo y también ayuda humanitaria urgente. La semana pasada, funcionarios de la Administración de Seguridad del Transporte visitaron el Aeropuerto de Maiquetía. Durante su estadía, inspeccionaron protocolos necesarios antes de reiniciar las operaciones aéreas.

Vuelos de American Airlines en Venezuela

American Airlines suspendió sus rutas en el año 2019 tras prohibiciones gubernamentales, luego de haber mantenido una presencia ininterrumpida en territorio venezolano desde el año 1987.

Antes de la suspensión, esta compañía era la operadora estadounidense más grande en el país. Conectando diariamente a miles de pasajeros con el sur de Florida. Este anuncio representa un paso crucial para la normalización del tráfico aéreo internacional, facilitando el reencuentro de familias y el dinamismo económico entre ambas naciones vecinas.

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