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Lo que parece una unidad Volkswagen Saveiro, color vinotinto, volcó por accidente en la ARC altura San Bernardo, cuando se desplazaba en sentido Maracay-Valencia durante las últimas horas.

El vehículo cruzó hacia los canales contrarios tras perder el control, colisionando finalmente contra otros dos automóviles que circulaban en dirección hacia Caracas. Paramédicos y comisiones de auxilio vial atendieron a dos personas heridas, quienes presentaron traumatismo generalizado moderado tras el fuerte impacto registrado en la vía.

Accidente ARC en San Bernardo

Los lesionados fueron estabilizados en el sitio del suceso y trasladados rápidamente hacia un centro asistencial para recibir evaluación médica definitiva por especialistas. Autoridades de tránsito realizaron el levantamiento de los vehículos involucrados, mientras las grúas despejaban los canales afectados para normalizar el flujo vehicular en la zona.

Este incidente en el sector San Bernardo-Polar resalta la importancia de mantener la prudencia al volante, especialmente en tramos críticos de la principal arteria vial.

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