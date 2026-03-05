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Dos odontólogos falsos detenidos en Guárico por el CICPC, la información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Ambas personas quedaron a la orden del Ministerio Público.

Funcionarios de la Delegación Municipal Zaraza, realizaron la detención de Jonás Alexander Ríos Poturo (34) y, Argenis José Ríos Aguana (61), en la urbanización Lomas; sector Las Casitas B, parroquia Zaraza, municipio Pedro Zaraza, estado Guárico, por intrusismo.

Se pudo conocer que los mencionados realizan trabajos de ortodoncias, elaboración de prótesis y extracción de piezas dentales sin estar capacitados ni licenciados para tal fin; asimismo, realizaban sus labores en un lugar clandestino.

Dos odontólogos falsos quedaron detenidos en Guárico

En un espacio físico en deplorables condiciones higiénicas colocando en riesgo la salud bucal de las personas. Tras ser detenidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que poseen registros por hurto de vehículos.

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Además de hurto genérico, lesiones personales y robo genérico respectivamente; siendo ubicados diversos implementos utilizados para sus trabajos odontológicos ilícitos. Dijo el comisario Douglas Rico.

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