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La gente está dejando de publicar en redes sociales, una tendencia conocida como «zero posting». Principalmente por fatiga digital, deseo de mayor privacidad, ansiedad provocada por los algoritmos y la preferencia por compartir en grupos privados o chats.

El aumento de contenido profesionalizado (influencers/IA) hace que los usuarios promedio se sientan menos incentivados a publicar. Esto ha crecido en los últimos años en las redes sociales tradicionales, Facebook, Instagram y en X.

Las principales razones para el zero posting son varias

Fatiga y Salud Mental: Pasar mucho tiempo en redes genera ansiedad y estrés, llevando a muchos a limitar su exposición para buscar paz mental. Muchas personas no han cerrado sus redes solo dejan de publica.

Privacidad y Autenticidad: Hay una creciente preocupación por la privacidad y un deseo de evitar el juicio o la comparación social. Luego de querer dar a conocer todo, pasaron a ser completamente desconocidos.

Cambio de «Creadores» a «Espectadores»: Los usuarios utilizan plataformas como TikTok o Instagram principalmente para consumir contenido, no para generarlo. O es muy poco lo publicado.

Presión de los Algoritmos: La necesidad de publicar constantemente para tener visibilidad, o el alto estándar de calidad impuesto por influencers e IA, desmotiva la publicación personal. Muchos entran a una red por novedades pero sin publicara.

Cambios en la vida personal

Cambios en la Vida Personal: El abandono de redes a menudo coincide con momentos de cambio importante que llevan a las personas a priorizar su vida real. Muchos dejan la publicidad personal de lado.

Mayor Valor al Tiempo Real: Se prefiere vivir los momentos en lugar de documentarlos, buscando interacciones más auténticas y directas. Se busca un equilibrio digital donde el costo de la exposición (ansiedad, privacidad) supera el beneficio de la validación.

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