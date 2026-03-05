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Los sapos son fundamentales para el equilibrio ecológico al actuar como controladores naturales de plagas (insectos, arácnidos y larvas). Consumiendo miles de invertebrados que dañan cultivos o transmiten enfermedades como dengue y zika.

Además, sirven de alimento para diversas especies y son bioindicadores clave de la salud ambiental. Muchas personas que no conocen los oficios del campo los han combatido sin saber un daño que están haciendo a la naturaleza.

Puntos clave sobre la importancia de los sapos:

Control biológico de plagas: Un solo sapo puede consumir miles de insectos y arañas en una temporada, protegiendo huertos y jardines sin necesidad de pesticidas químicos.

Salud del ecosistema (Bioindicadores): Son sensibles a la contaminación y cambios ambientales; su desaparición alerta sobre el deterioro de la calidad del agua o del hábitat. Esto se ha visto mucho en los últimos años.

Ciclo de nutrientes: Los renacuajos consumen algas, lo que ayuda a mantener el oxígeno en el agua y evita la eutrofización (exceso de algas) en lagos y charcas.

Cadena alimenticia: Son eslabones esenciales, tanto como depredadores como presas de aves, serpientes y mamíferos.

Reducción de vectores de enfermedades: Controlan poblaciones de mosquitos que transmiten enfermedades al ser humano.

Su presencia es un indicador de un entorno saludable y su protección es esencial para la biodiversidad.

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