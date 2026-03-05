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El clima hoy 5 de marzo apunta a la nubosidad, con probabilidades de lluvias en el occidente del país. Como a zonas nubladas parcialmente en la región central en horas de la mañana. Al igual que en la región andina.

Situación General, Sobre buena parte del país se estima cielo nublado e intervalos despejados; aun así, en partes al *sur de Zulia, los Andes y en Amazonas*, se prevé zonas nubladas acompañadas de precipitaciones aisladas y actividad eléctrica ocasional.

Asimismo, no se descartan lluvias de corta duración en áreas de la *Región Centro Norte Costera y Falcón en horas de la mañana. En horas de la tarde luego de las seis se espera nubosidad acompañadas de chubascos en algunas zonas del país.

Cielo parcialmente nublado y algunas zonas despejadas en gran parte del país; sin embargo, nubes de evolución rápida generadoras de lluvias de intensidad variables en *Bolívar, Amazonas, Apure, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

Se esperan entre 37 y 38 grados para hoy en varios estados entre ellos Guárico, Anzoátegui, Aragua, Caracas, Miranda, como en zonas del oriente y occidente. Poca nubosidad en la zona central del país.

En la zona costera se han presentado lluvias en los últimos días, las mismas se han presentado en horas de la mañana. Zonas de Tucacas como de la costa central se han presentado lloviznas en los últimos días.

Clima hoy 5 de marzo

Las altas temperaturas prevalecerán en el país, desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche las temperaturas estarán cercanas a los 38 grados.

Mientras que en el estado Mérida se esperan ocho grados para hoy, en horas de la madrugada en las zonas montañosas. Como se esperan temperaturas bajas en las zonas montañosas del país.

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