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Maracay cumple 325 años, la Ciudad Jardín de Venezuela sigue siendo una de las capitales de mayor movimiento del país. Sus clásicas calles y avenidas como lugares de esparcimiento y centros comerciales la han vuelto la favorita de muchas personas.

La capital del estado Aragua, celebra su fundación cada 5 de marzo, conmemorando su elevación a parroquia eclesiástica como «San José de Maracay» el 5 de marzo de 1701. Por el Obispo Diego de Baños y Sotomayor.

Es un importante centro urbano e industrial en Venezuela. Una de las ciudades pequeñas, que creció bajo el mandato del General Juan Vicente Gómez. Conserva su plaza, como con un rascacielos emblemáticos, su hospitalidad como su gente.

Maracay cumple 325 años de historia, detalles claves de la fundación:

Fecha: 5 de marzo de 1701.

Fundador: El Obispo de Caracas, Diego de Baños y Sotomayor, elevó el asentamiento a parroquia, reconociendo la población existente.

Nombre: Se constituyó como parroquia de San José de Maracay.

Origen del nombre: Proviene del vocablo caribe maracaya, en referencia a un felino (cunaguaro) que habitaba la zona, o al cacique Maracay.

Contexto histórico: Aunque se toma el 5 de marzo de 1701 como su fundación, la zona ya era un asentamiento de familias a finales del siglo XVII.

Ciudad Jardín: Es conocida por este título y también como la «Cuna de la Aviación Venezolana».

La ciudad ha jugado un papel crucial en la historia venezolana, incluyendo eventos de la independencia y la consolidación de su importancia industrial en el siglo.

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