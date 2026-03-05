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Fueron capturados tres sujetos con escopetas en diferentes zonas de Carabobo. La información la dio a conocer la División de Inteligencia Estratégica de la PNB. Quedando los sujetos a la orden del Ministerio Público.

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana aprehendió a un sujeto por el presunto delito de porte ilícito de arma de fuego, en la vía pública, parroquia urbana Naguanagua; sector Los Mangos II, municipio Naguanagua de la entidad carabobeña.

La aprehensión se llevó a cabo tras diversas denuncias. Al detenido se le incautó un arma de fuego, tipo escopeta, calibre 12 con serialización devastada. Provista de un cartucho sin signos de percusión y un bolso.

Capturados tres sujetos con escopetas en diferentes zonas de Carabobo

Mientras que en dos zonas del municipio Los Guayos capturaron a dos sujetos más presuntamente portando escopetas. Durante labores de patrullaje preventivo, funcionarios de la PNB aprehendieron a dos sujetos por presunto delito de porte de armas.

En el sector Las Agüitas (Vereda 12), fue capturado el primer sospechoso portando una escopeta calibre 12mm con una munición sin percutir. Simultáneamente, en el sector Paraparal, detuvieron a un segundo ciudadano que portaba una escopeta calibre 20mm.

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Además de dos cartuchos del mismo calibre. Ambos ciudadanos fueron trasladados al comando policial y puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones y actuaciones legales correspondientes.

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