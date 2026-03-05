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La muerte de una venezolana en Utah está siendo investigada por las autoridades. El caso de la pareja que se encontraba desaparecida tomó otro rumbo ahora con el hallazgo de la dama en una casa rodante.

Jeusselem Elieth Genes Vitola de 43 años fue encontrada sin vida el martes de esta semana en la ciudad de Draper en Utah. El esposo fue declarado como persona de interés en este caso que se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

La familia era de Mérida y estaban en Estados Unidos desde hace una década. La policía de Saratoga Springs tenía una orden contra una unidad móvil del esposo de la dama. Esta fue encontrada sin vida en la misma.

Muerte de una venezolana en Utah

El pasado jueves 26 de febrero, la pareja había sido vista por última vez cerca de las diez de la mañana. Álvaro José Urbina Rojas de 57 años de edad es buscado por las autoridades presumen que huyó a otra zona de Estados Unidos.

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La hija mayor del matrimonio confirmó la muerte de la mujer con un mensaje en las redes sociales. Ariany Urbina dijo que su madre fue un alma hermosa que había llenado de amor sus vidas.

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