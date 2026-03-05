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Venezuela perdió en su segundo amistoso previo al Clásico Mundial de Beisbol. Nacionales de Washington dominó el encuentro y selló la victoria con pizarra de 5×1. En el estadio Cacti Park se llevó a cabo el segundo encuentro de los criollos.

El criollo Eduardo Rodríguez permitió dos carreras de los Nacionales, luego de dar boletos, le conectaron un doble y un elevado de sacrificio. La carrera de Venezuela vino luego de un pasbol que aprovechó Ronald Acuña para anotar.

Mientras que Antonio Senzatela pudo lanzar tres episodios con mucha confianza y en blanco. Pero luego Christian Suárez permitió las otras carreras que marcaron la diferencia en el partido.

Venezuela perdió en su segundo amistoso

En los juegos amistosos Venezuela se vio carente de ofensiva, el primero lo perdieron ante Astros y anoche ante Nacionales. Veremos cómo les va ahora en el debut que tendrán ante el equipo de Países Bajos.

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Luis Arráez y Willson Contreras sonaron imparables, pero los demás bates venezolanos se vieron en blanco. Ronald Acuña Jr anotó la carrera con mucho esfuerzo, de lo contrario el partido hubiese quedado en cero para Venezuela.

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