Compartir

Un accidente en la Autopista del Este no dejó personas lesionadas, el hecho ocurrió en la mañana de hoy sentido Naguanagua Valencia, pasando el distribuidor Lomas del Este. Al lugar llegaron autoridades viales para atender la situación.

El vehículo quedó volcado en la cuneta lateral, lo que generó retraso en la fluidez del tránsito. El rescatista Jacobo Vidarte dio la información a través de sus redes sociales. Varios conductores se detuvieron a auxiliar a las personas que iban en el vehículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Accidente en la Autopista del Este no dejó lesionados

Este hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año. Siendo el tramo de la Autopista del Este uno de los que más accidentes ha registrado. Hacemos el llamado a conducir con precaución en las vías del estado Carabobo y del país.

Cumpliendo con los lineamientos emanados por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Respeta los límites de velocidad, no circules por el hombrillo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas