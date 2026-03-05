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La bolsa de alimentos en marzo, se venderá el próximo 7 de marzo en Caracas en una jornada de venta de alimentos a cielo abierto. En la zona de La Vega en la avenida Teherán en Montalbán 1 estará el operativo.

Donde se expenderá la bolsa de alimentos como proteínas, el horario comprendido será entre las nueve y tres de la tarde. Esta bolsa tendrá un precio a la venta de 3.500 bolívares, como se espera otros alimentos a la venta ese día.

Bolsa de alimentos en marzo y lo que trae

Harina de maiz (3 kg)

Arroz (1 kg)

Salsa de Tomate (1 und-397 gr)

Sardina (2 uds – 170 g c/u)

Azúcar (1 kg)

Sal (1,5 kg)

Lentejas (1 kg)

Aceite (800 ml)

Pollo (2.3 kg aproximadamente)

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