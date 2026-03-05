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Bolsa de alimentos en marzo, costo y lo que trae

By Redacción Carabobo
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Bolsa de alimentos en marzo

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La bolsa de alimentos en marzo, se venderá el próximo 7 de marzo en Caracas en una jornada de venta de alimentos a cielo abierto. En la zona de La Vega en la avenida Teherán en Montalbán 1 estará el operativo.

Donde se expenderá la bolsa de alimentos como proteínas, el horario comprendido será entre las nueve y tres de la tarde. Esta bolsa tendrá un precio a la venta de 3.500 bolívares, como se espera otros alimentos a la venta ese día.

Bolsa de alimentos en marzo y lo que trae

  • Harina de maiz (3 kg)
  • Arroz (1 kg)
  • Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
  • Sardina (2 uds – 170 g c/u)
  • Azúcar (1 kg)
  • Sal (1,5 kg)
  • Lentejas (1 kg)
  • Aceite (800 ml)
  • Pollo (2.3 kg aproximadamente)

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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