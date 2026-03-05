La bolsa de alimentos en marzo, se venderá el próximo 7 de marzo en Caracas en una jornada de venta de alimentos a cielo abierto. En la zona de La Vega en la avenida Teherán en Montalbán 1 estará el operativo.
Donde se expenderá la bolsa de alimentos como proteínas, el horario comprendido será entre las nueve y tres de la tarde. Esta bolsa tendrá un precio a la venta de 3.500 bolívares, como se espera otros alimentos a la venta ese día.
Bolsa de alimentos en marzo y lo que trae
- Harina de maiz (3 kg)
- Arroz (1 kg)
- Salsa de Tomate (1 und-397 gr)
- Sardina (2 uds – 170 g c/u)
- Azúcar (1 kg)
- Sal (1,5 kg)
- Lentejas (1 kg)
- Aceite (800 ml)
- Pollo (2.3 kg aproximadamente)
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