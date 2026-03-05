Compartir

Diosdado Cabello a MCM dijo en su programa de los miércoles en Venezolana de Televisión que le tiene una sorpresa. En su espacio transmitido la noche del miércoles 4 habló sobre un posible regreso de Machado al país.

Comentó Cabello que ella había dicho que regresaría al país para Semana Santa. «Ella supuestamente retornará a Venezuela para los días de Semana Santa. No diré cuál es la sorpresa que le tengo», dijo.

Indicó Cabello que ella busca generar atención del público, durante esos días santos. Pero que eso no tendría efectividad en la población del país. Resaltó que Machado se ha ahogado en su incoherencia.

Diosdado Cabello a MCM: “no diré cuál es la sorpresa que le tengo”

«Me cuesta entender por qué decidió convertirse en la enemiga común y sepultar las alianzas más importantes que le quedaban en los Estados Unidos. Se ahogó en su propia incoherencia», sentenció.

Comentó que ella misma dañó la relación política con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que por soberbia y chantaje destruyó dicha relación, como comentó que ella está apoyando a los demócratas en Estados Unidos.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Único Familiar Marzo 2026 comenzó a pagarse por este monto

Habló Cabello que ella busca la alianza con los sectores demócratas en Estados Unidos. Señaló que ella tiene apoyo de personas como Iván Duque y Álvaro Uribe. Los cuales se molestaron con Trump por haberse reunido con Petro.

Acercamiento de MCM a los demócratas

«Ahorita tiene un enamoramiento con los demócratas, pero terrible. El apoyo solapado de los ‘Crazy Cubans’ y de sus antiguos socios colombianos, Duque y Uribe. Quienes están muy molestos con Trump porque este no debió entenderse con Gustavo Petro», dijo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas