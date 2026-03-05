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El animador Gilberto Correa pidió ayuda a la presidenta encargada Delcy Rodríguez para recuperar un terreno el cual es de su propiedad. Correa en redes sociales hizo el llamado al alto gobierno y tuvo el apoyop del público

“Con el respeto que su alta investidura merece y la fe que como ciudadano mantengo en las instituciones de nuestra nación. Me dirijo a usted para exponer una situación que vulnera mis derechos fundamentales y mi tranquilidad como adulto mayor”, dijo Gilberto.

Comentó que desde hace tres años está a la espera de una decisión definitiva por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dijo que se trata de una propiedad que le pertenece de manera legal.

“Es importante destacar que este proceso no es una pretensión infundada; se trata de una propiedad que me pertenece legalmente. Un derecho que ya ha sido reconocido y ganado en las instancias correspondientes”, comentó.

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Gilberto Correa pidió ayuda la presidenta encargada Delcy Rodríguez por este motivo

“Donde la razón jurídica me asiste de manera plena. Sin embargo, el silencio administrativo y procesal que se ha prolongado por más de 36 meses mantiene en un limbo jurídico lo que por ley y esfuerzo de vida es mío”, dijo.

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“Señora Presidenta, la justicia que se demora tres años en responder deja de ser justicia para convertirse en una carga insoportable, especialmente a mis 83 años. No solicito privilegios, sino el cese de la omisión procesal para que pueda ejecutarse lo que ya es un derecho adquirido”.

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