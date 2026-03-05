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Un joven beisbolista en Tinaco murió en un accidente de tránsito. Como Ángel Vitriago de 19 años de edad quedó identificado el joven que falleció en la avenida Régulo Arias Moreno cuando venía en su motocicleta.

El deportista circulaba en la moto cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado intentaba dar un giro en U. El joven impactó contra la parte delantera de la camioneta quedando con severas lesiones.

Este fue llevado de emergencia al Hospital Eugenio Mariano Gónzalez Padilla. Vitriago estuvo luchando por su vida, mientras los galenos hicieron también el esfuerzo, pero falleció en la madrugada del 1º de marzo.

Joven beisbolista en Tinaco murió en accidente de tránsito

Gran consternación causó la muerte de Vitrigao el cual era una persona dedicada al beisbol en la zona de Tinaco como en otras áreas del estado Cojedes. Entrenadores como beisbolistas lamentaron la muerte.

Las autoridades están investigando el choque ocurrido donde el joven salió lesionado, muriendo horas después.

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