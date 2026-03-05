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¡Viral!, Gandola perdió los frenos en Autopista Caracas La Guaira, esto hizo el conductor

By Danny Valdiviezo
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Gandola perdió los frenos en Autopista Caracas La Guaira

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Danny Valdiviezo
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Una gandola perdió los frenos en la Autopista Caracas La Guaira, el conductor del pesado vehículo pasó momentos de angustia en la vía que conduce al litoral central. Mientras iba en descenso la gandola ganaba mayor velocidad.

Unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se colocaron cerca, escoltando el mismo, de esta manera se evitaba que otros conductores rebasaran la gandola. El conductor supo llevar la misma hasta la rampa de frenado.

Se observó en el video como esta bajó en la rampa para luego quedar entre los carriles de arena y piedras que hay en la misma. Estas rampas están diseñadas para ello y las autoridades se han encargado de mantenerlas.

Gandola perdió los frenos en Autopista Caracas La Guaira

La gandola estaba fuera de control y quedó amortiguada en la rampa de frenado. El conductor en todo momento mantuvo la calma, supo llevar el vehículo hasta la rampa. Afortunadamente no hubo personas lesionadas.

En esta autopista esto es algo muy común, de hecho varios videos se han hecho virales en los últimos años. Es la oportunidad que aprovechamos para pedirte que revises siempre tu sistema de frenos.

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SourceDiario La chayota
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