Compartir

El precio del dólar BCV hoy 5 de marzo de 2026 nos señala que la divisa se encuentra en la banda de los 420 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 427,93 bolívares y el euro en 497,42 bolívares.

Para este viernes el dólar estará en 431,01 bolívares y el euro en 499,61 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 5.190 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los más buscados en la economía.

En un costo de 78,82 dólares se mantiene el precio del barril de petróleo. Este indicador subió luego del conflicto en el Medio Oriente, de hecho se mantiene fluctuando durante el día, con picos sobre los 80 dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 65.483.59 dólares. Este llegó a estar ya hace un año sobre los 123 mil dólares y luego se vino en picada en el mundo.

Dólar BCV hoy 5 de marzo de 2026, producción de zanahoria en Venezuela

La producción de zanahoria en Venezuela, concentrada en zonas andinas (Táchira, Trujillo, Mérida). Se realiza principalmente a una altura superior a 2.300-2.600 m.s.n.m. para obtener mejor calidad, con ciclos de cosecha entre 90 a 120 días.

Zonas de Cultivo: Las áreas andinas son las principales productoras, destacando La Grita (Táchira) y zonas altas de Trujillo y Mérida.

Variedades y Clima: Se prefieren variedades que se adapten a bajas temperaturas y suelos sueltos, con buena cantidad de fósforo para evitar deformaciones.

Ciclo de Cultivo y Cosecha:

Tiempo: Se cosecha entre 90 y 150 días después de la siembra.

Proceso: Manual, halando las zanahorias por el follaje, a menudo con apoyo de punzones para aflojar la tierra.

Manejo: Las zanahorias se lavan, clasifican y empacan en sacos, generalmente de 50 kg.

​ Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas