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El fallecimiento por fiebre amarilla fue confirmado por las autoridades del estado Lara. El gobernador Luis Reyes Reyes estuvo en el municipio Simón Planas donde se reportó la muerte de una persona.

Siendo este el primer caso de fallecimiento por este virus, dijeron las autoridades larenses que hay que expandir la vacunación en todos los municipios de esa entidad. Lara es uno de los cuatro estados donde se va a solicitar vacunación en Semana Santa.

En la actualidad se están haciendo jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla. Esta se coloca una sola vez en la vida, dichas jornadas se están haciendo en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) a nivel nacional.

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Fallecimiento por fiebre amarilla en Lara, síntomas del virus

Los síntomas de la fiebre amarilla incluyen fiebre alta de inicio brusco, dolor de cabeza intenso, escalofríos, dolores musculares (especialmente en la espalda) y náuseas/vómitos. Tras una breve mejoría, los casos graves pueden presentar ictericia (piel/ojos amarillos), sangrado (nariz, boca, estómago), orina oscura y falla orgánica.

Fases y síntomas detallados:

Periodo de incubación: 3 a 6 días después de la picadura del mosquito.

Fase 1 (Infección/Aguda): Comienza súbitamente con fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, escalofríos, fatiga y vómitos.

Fase 2 (Remisión): Los síntomas desaparecen durante 24-48 horas.

Fase 3 (Intoxicación/Graves): Aproximadamente el 15% de los pacientes entran en esta fase, caracterizada por:

Ictericia: Color amarillo en la piel y ojos.

Falla orgánica: Insuficiencia renal y hepática.

Si presenta estos síntomas y ha viajado a zonas tropicales de África o América del Sur, busque atención médica de inmediato, ya que es una enfermedad potencialmente mortal. La vacuna es la principal medida de prevención.

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