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El Velorio Público de Willie Colón que esta semana los familiares habían decidido no realizarlo, dijeron en la mañana de hoy que el mismo si se hará. Mediante un comunicado, Julia Colón Craig, viuda del cantante dijo que el mismo si se hará como se dijo originalmente.

Los familiares dijeron que el artista era una persona muy querida y en principio habían dicho que por seguridad habían decidido suspenderlo, afirmaron que el mismo se hará el 8 de marzo. Se espera una masiva asistencia de amantes de la buena salsa.

“A medida que mi mente va despejando el dolor, me doy cuenta que los seres queridos de Willie van mucho más allá de nuestra familia inmediata. Incluyendo miles de personas en todo el mundo”, dijo Julia Colón Craig.

Dijo que ha trabajado arduamente junto a los familiares del cantante para brindar el homenaje esperado. “Celebraremos el velorio público como la misa funeral como se planeó originalmente, se que Willie lo aprobaría con cariño”, dijo Julia Colón.

Viuda de Willie Colón anunció que si harán el Velorio Público, Puerto Rico decretó un día para el artista

Mientras que la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón decretó ayer que el 9 de marzo será el Día de Willie Colón. Esto en homenaje al cantante y compositor de música caribeña.

Este día se hará un homenaje, en emisoras de radio, colocarán canciones de Colón. El cual produjo a varios artistas entre ellos Héctor Lavoe, Ismael Miranda, entre otros. Willie se crió en gran parte entre Puerto Rico y Nueva York.

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La muerte de Colón entre canciones y conciertos que dio ha sido muy sentida por los amantes de la salsa en todas las naciones. Willie fue universal en sus canciones y siempre dedicado a hacer buena música.

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