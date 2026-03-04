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El precio del dólar BCV hoy 4 de marzo de 2026 nos indica que la divisa está en la banda de los 420 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 425,67 bolívares y el euro en 491,49 bolívares.

Para este jueves, el dólar estará en 427,93 bolívares y el euro en 497,42 bolívares.

Mientras que la onza de oro se mantiene en un costo de 5.142 dólares en esta semana. El gramo se ha mantenido en un precio de 164,54 dólares, las inversiones en búsqueda del metal precioso en el mundo han crecido.

El precio del petróleo se ha mantenido en alza en esta semana, teniendo hoy un costo de 78,62 dólares en el mundo. Debido al conflicto de Estados Unidos e Irán el precio del crudo se ha disparado.

Para hoy el precio del bitcoin tiene un costo de 64.564,23 dólares este se ha mantenido en baja desde hace varios meses. Los expertos en economía destacan que este indicador se mantendrá en ese precio.

Dólar BCV hoy 4 de marzo de 2026, los derivados del petróleo

El petróleo tiene más de 300,000 productos derivados en el mundo. Estos se obtienen mediante la refinación y procesos petroquímicos, abarcando combustibles, plásticos, fertilizantes, productos químicos y materiales sintéticos.

Los cuales son esenciales para la vida cotidiana, la industria, el transporte y la infraestructura, como el asfalto y lubricantes. Además de combustibles: Gasolina, diésel, queroseno, gas licuado de petróleo (GLP), fuelóleo.

Petroquímicos y plásticos: Etileno, propileno, polietileno, polipropileno, benceno. Industriales y otros: Asfalto, aceites lubricantes, parafinas, disolventes, fertilizantes, plaguicidas, detergentes, telas sintéticas.

Más de 300,000 productos, incluidos ropa, medicamentos, cosméticos y componentes electrónicos, provienen del procesamiento de crudo.

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