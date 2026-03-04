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Cuchicuchi encontrado en Naguanagua fue llevado al Acuario de Valencia

By Danny Valdiviezo
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Cuchicuchi encontrado en Naguanagua

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Danny Valdiviezo
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Un cuchicuchi encontrado en Naguanagua fue llevado al Acuario de Valencia. El pequeño ejemplar llegó a un conjunto residencial ubicado en Naguanagua, tal vez desplazado por los recientes incendios forestales.

Se trató de un ejemplar juvenil conocido como «Cuchicuchi» (nombre científico: Potos flavus) que aparentaba estar un poco deshidratado. Aunque afortunadamente no se le apreciaron lesiones motrices, dijo el grupo de Rescate Naguanagua.

Cuchicuchi encontrado en Naguanagua

Los vecinos, en una muy buena reacción, lo vieron desvalido y optaron por resguardarlo y avisar por grupos de WhatsApp. Luego se contactó al CEGA Carabobo, acuario de Valencia, quienes contactaron al MINEC y posteriormente realizaron la búsqueda y la requerida primera atención.

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Recuerda que si llegas a ver especies como esta en el estado Carabobo debes notificarlo mediante los números de emergencia. Es importante que estos se encuentren en su hábitat.

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SourceRescate Naguanagua
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