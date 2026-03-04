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Un cuchicuchi encontrado en Naguanagua fue llevado al Acuario de Valencia. El pequeño ejemplar llegó a un conjunto residencial ubicado en Naguanagua, tal vez desplazado por los recientes incendios forestales.

Se trató de un ejemplar juvenil conocido como «Cuchicuchi» (nombre científico: Potos flavus) que aparentaba estar un poco deshidratado. Aunque afortunadamente no se le apreciaron lesiones motrices, dijo el grupo de Rescate Naguanagua.

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Cuchicuchi encontrado en Naguanagua

Los vecinos, en una muy buena reacción, lo vieron desvalido y optaron por resguardarlo y avisar por grupos de WhatsApp. Luego se contactó al CEGA Carabobo, acuario de Valencia, quienes contactaron al MINEC y posteriormente realizaron la búsqueda y la requerida primera atención.

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Recuerda que si llegas a ver especies como esta en el estado Carabobo debes notificarlo mediante los números de emergencia. Es importante que estos se encuentren en su hábitat.

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