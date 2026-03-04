Compartir

Un accidente de moto en la Autopista Sur dejó una persona lesionada en el kilómetro 4 de la referida arteria vial en la mañana de hoy 4 de marzo de 2026. La información la dio a conocer el presidente de Invialca, Wuillder Palermo.

Una persona resultó lesionada y recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos del servicio 0800 Bigote. Quienes realizaron el traslado de urgencia a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) en Valencia.

Accidente de moto en la Autopista Sur dejó un lesionado

Operativo de Seguridad: El equipo de operaciones viales de Invialca se desplegó en el sitio para establecer un dispositivo de seguridad vial. Resguardando la zona mientras las autoridades competentes realizaban el levantamiento del accidente.

Estado del Tránsito: Se aplicaron cierres parciales y desvíos controlados para permitir las labores de despeje de la vía, con el fin de restablecer el flujo vehicular de manera segura; informó Invialca.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas