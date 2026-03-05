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Francisco Ameliach realizó un llamado a la cohesión nacional para respaldar la gestión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras los eventos de enero.

El dirigente comparó la actual coyuntura con una negociación bajo amenaza de muerte, ilustrando la magnitud de la presión internacional ejercida contra el Estado venezolano. Ameliach denunció que el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores viola el derecho internacional, constituyendo un acto de fuerza pura contra el chavismo.

Francisco Ameliach en respaldó a Delcy Rodríguez

Según el diputado, Venezuela enfrenta una «negociación asimétrica» frente a una potencia nuclear, donde la prioridad absoluta es asegurar la supervivencia del pueblo soberano. La presidenta encargada aplica un «pragmatismo chavista» para minimizar daños, utilizando la relevancia petrolera del país como principal defensa estratégica ante cualquier atropello externo adicional.

El alto mando político busca evitar una guerra civil, tomando decisiones tácticas que protejan a la nación de nuevas acciones bélicas en esta fase crítica.

Finalmente, Ameliach subrayó que la unidad nacional es indispensable para transitar esta época donde el poder pretende imponerse sobre las reglas de justicia internacional.

Negociar con los secuestradores de tus padres que amenazan de muerte a tu familia El título es una metáfora que describe la situación del gobierno de Venezuela y de la Revolución Bolivariana luego que en la madrugada del 3 de enero 2026 Estados Unidos, en una acción militar… pic.twitter.com/qgvUStruj0 — Francisco Ameliach (@AmeliachPSUV) March 3, 2026

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