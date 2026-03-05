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La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada por la Patrulla de Carreteras en Westlake Village, California, tras ser sorprendida manejando ebria.

La intérprete de 44 años se encontraba sola al momento del incidente, siendo trasladada posteriormente a un hospital para realizarle los exámenes de sangre. Tras permanecer varias horas bajo custodia policial, Spears fue liberada este jueves mientras su equipo legal prepara la defensa para la próxima audiencia judicial.

Britney Spears manejando ebria

Su manager, Cade Hudson, calificó el suceso como imperdonable y aseguró que la artista tomará medidas correctas para recibir el apoyo profesional que necesita. Familiares y seres queridos de la cantante diseñan un plan de bienestar urgente para garantizar su salud y éxito personal tras este lamentable episodio.

Este incidente representa un momento crítico en la vida de la «Princesa del Pop», quien busca estabilizar su situación personal bajo el estricto cumplimiento de la ley.

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