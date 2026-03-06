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Detenidos hombre y mujer al hurtar en comercio de Valencia

By Lubin Molero
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Detenidos por hurto en el centro de Valencia
Foto: Cortesía

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Efectivos de la Policía de Valencia detuvieron a una pareja al momento de hurtar diversos rubros y víveres ocultos en sus prendas de vestir dentro de un local del centro. La detención se llevó a cabo en el Boulevard Constitución tras ser alertados por trabajadores y el sistema de cámaras de seguridad.

El procedimiento se ejecutó luego de que el personal de vigilancia detectara el hurto a través de los monitores de seguridad en el reconocido establecimiento.

Detenidos por hurto en el centro de Valencia

Los detenidos, un hombre de 69 años y una mujer de 29, poseen registros policiales por uso de documentos falsos y comercio de sustancias psicotrópicas. Durante la revisión corporal, los oficiales lograron incautar la mercancía hurtada, notificando inmediatamente el caso al Ministerio Público para iniciar el debido proceso legal correspondiente.

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