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Venezuela y Estados Unidos restablecen relaciones diplomáticas y consulares

By Lubin Molero
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Venezuela y EE.UU. Restablecen Relaciones
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Venezuela anunció que, tras conversaciones diplomáticas con EE.UU., ambos gobiernos decidieron restablecer formalmente sus relaciones consulares para fortalecer el entendimiento y la cooperación mutua.

El comunicado oficial resalta la disposición de avanzar en una etapa de diálogo constructivo, fundamentada en el respeto, la igualdad soberana y el beneficio compartido. La Cancillería venezolana confía en que este proceso generará nuevas oportunidades económicas, redundando directamente en la estabilidad y felicidad social de todo el pueblo venezolano.

Venezuela y EE.UU. Restablecen Relaciones
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Venezuela y EE.UU., Restablecen Relaciones

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ratificó su compromiso de colaborar con la región para promover la prosperidad y estabilidad del pueblo venezolano.

Esta decisión histórica marca el fin de una ruptura prolongada, permitiendo la reapertura de oficinas consulares que facilitarán trámites y servicios para los ciudadanos residentes. Las autoridades de ambas naciones coinciden en que este acercamiento diplomático representa un paso fundamental hacia la normalización institucional en el actual escenario político regional.

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