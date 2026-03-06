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Es viernes y no hay nada mejor que un pescado agridulce para compartir, una buena cena en casa es excelente en esta noche. Atentos a los ingredientes para que puedas preparar este excelente plato.

Pescado agridulce, ingredientes:

4 filetes de pescado blanco (puede ser tilapia, merluza o robalo)

Sal y pimienta al gusto

1/2 taza de harina de trigo (para enharinar el pescado)

Aceite para freír

Para la salsa agridulce:

1/4 taza de salsa de tomate (ketchup)

1/4 taza de vinagre blanco

1/4 taza de azúcar

2 cucharadas de salsa de soya

1/2 taza de jugo de piña (puedes usar el jugo de la piña enlatada)

1 cucharada de maicena (disuelta en 2 cucharadas de agua)

Vegetales:

1 pimentón rojo, cortado en cubos

1 pimentón verde, cortado en cubos

1 cebolla mediana, cortada en cubos

1 zanahoria, en rodajas finas

1/2 taza de piña en cubos (opcional)

Preparación:

Lava y seca los filetes de pescado. Sazona con sal y pimienta al gusto. Pasa los filetes por harina, sacudiendo el exceso. En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio-alto y fríe los filetes hasta que estén dorados y crujientes por ambos lados.

Retíralos y reserva en un plato con papel absorbente. En la misma sartén (puedes retirar el exceso de aceite si es necesario), sofríe la cebolla, los pimientos y la zanahoria hasta que estén tiernos pero aún crujientes, unos 4-5 minutos.

Agrega la piña (si la usas) y cocina por un par de minutos más. En un tazón, mezcla la salsa de tomate, el vinagre, el azúcar, la salsa de soya y el jugo de piña. Cocina esta mezcla a fuego medio en la sartén junto con los vegetales.

Una vez que empiece a hervir, agrega la maicena disuelta en agua y mezcla bien hasta que la salsa espese (unos 2-3 minutos). Coloca los filetes de pescado en un plato y vierte la salsa agridulce con los vegetales sobre el pescado.

Sirve caliente acompañado de arroz blanco o arroz frito.

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