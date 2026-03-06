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El boletín del clima hoy 6 de marzo de 2026 nos indica nubosidad en horas de la mañana en los estados del centro del país. Pocas probabilidades de lluvia en los estados Aragua, Carabobo y Miranda hoy viernes.

Se espera un incremento de mantos nubosos generadores de chubascos y descargas eléctricas ocasionales en zonas de Nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Región Oriental. Zulia y los Andes*. Con lluvias de corta duración en zonas de *Bolívar, Carabobo, Falcón y Miranda.

Recordemos que estamos en meses de verano y este irá aumentado debido a los rayos solares. Poca nubosidad en los estados orientales en horas de la mañana sobre todo en los estados Monagas, Sucre y Anzoátegui.

En los estados del sur del país, algunos mantos nubosos al igual que en la zona andina con probables lluvias para horas de la tarde. Abundante sol y poca nubosidad en los estados Lara, Zulia y Falcón.

El oleaje ha estado en alza con probables dos metros en horas del mediodía o la tarde. Brisa en la costa nacional sobre todo en el litoral central y Golfo de Venezuela. Como en la zona del Delta.

Boletín del clima hoy 6 de marzo de 2026

Temperaturas altas estás podrían rondar los 37 y 39 grados en varias zonas del país. Específicamente en la región llanera como en la región central y occidental. Evita exponerte a los rayos solares.

Solo en el estado Mérida se esperan 6 grados de temperatura, esto en las zonas de montaña en horas de la madrugada. Región central en la cordillera de la costa, temperaturas frescas en horas de la madrugada.

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