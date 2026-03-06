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Las efemérides del 6 de marzo nos recuerdan que un día como hoy nació Gabriel García Márquez en 1927 en Colombia. Ganó el Premio Nobel de Literatura con Cien Años de Soledad, hoy por hoy es uno de los eternos escritores afamados.

Nace Miguel Ángel (1475) Arquitecto, escultor y pintor italiano. El químico ruso Dmitri Mendeléyev, publica la primera versión de la tabla periódica ampliamente reconocida (1869).

La Empresa Bayer registra la Aspirina como marca y patente (1899). Considerado uno de los grandes inventos y uno de los que sigue vigente. De hecho, la aspirina cumple hasta miles de funciones.

Muere Gottlieb Daimler (1900) Ingeniero, constructor e industrial alemán. Fue uno de los pioneros de la industria automotriz mundial. Se funda el equipo Real Madrid C.F. (1902), el equipo merengue es uno de los de mayor fama en el planeta.

Nace Herman Lay (1909) Empresario estadounidense, creador de las papas fritas Lay. Una marca que se volvió tiempo después una transnacional.

La National Biscuit Company, conocida como Nabisco, vende la primera galleta Oreo a un comerciante en Hoboken, Nueva Jersey (1912). El nombre Oreo fue registrado el 14 de marzo de 1912.

Efemérides del 6 de marzo

Nace José Manuel Briceño Guerrero (1929) Escritor, filósofo y profesor venezolano. Nace Valentina Tereshkova (1937) Política, ingeniera y cosmonauta rusa. Fue la primera mujer en la historia en ir al espacio exterior, al pilotar el 16 de junio de 1963 el Vostok 6.

Nace Canelita Medina (1939) | Cantante venezolana. Nace Adam Osborne (1939) | Escritor, empresario e ingeniero de origen británico, nacionalizado estadounidense, creador de la primera computadora portátil comercial de la historia, el Osborne 1 en 1981.

Se firma el Acta de Chapultepec (1945). Es un pacto de solidaridad recíproca establecido entre los países americanos. Última emisión de Perdidos en el Espacio (1968).

Se funda DELSUR Banco Universal (1978). Primer Banco Fundado en Venezuela. Los restos mortales de Mario Briceño Iragorry son ingresados al Panteón Nacional (1991).

Muere Gabriel Bracho (1995) Pintor muralista venezolano. Google renombra Android Market Como Google Play (2012).

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