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Accidente de tránsito en la Autopista Sur dejó cuatro lesionados en la madrugada

By Danny Valdiviezo
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Accidente de tránsito en la Autopista Sur
Fotos: Invialca.

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Danny Valdiviezo
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Un accidente de tránsito en la Autopista Sur dejó cuatro lesionados, el hecho ocurrió en el kilómetro 5 de la arteria vial en la madrugada de hoy viernes 6 de marzo. El siniestro fue informado por Invialca.

Los dos vehículos involucrados en el accidente terminaron impactando contra las defensas de la vía. Arrojando el saldo de cuatro lesionados, entre ellos una niña de 4 años de edad. Al sitio llegaron autoridades viales del estado Carabobo

Paramédicos de Invialca y del 0800-Bigote brindaron los primeros auxilios en el sitio; tres de los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Ángel Larralde de Naguanagua. Mientras que el cuarto fue llevado a un centro médico privado en Flor Amarillo.

Accidente de tránsito en la Autopista Sur
Fotos: Invialca.

El hecho involucró a dos camionetas pick up, una color negro que sufrió severos daños en su parte delantera. Y otra color vinotinto la cual quedó con la parte trasera y delantera destrozadas.

Accidente de tránsito en la Autopista Sur dejó cuatro lesionados

​En el lugar se mantuvo un dispositivo de seguridad mientras las autoridades de tránsito realizaron las labores de levantamiento del siniestro. Entre ellos despeje como limpieza de la vía.

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Se exhorta a los conductores a mantener la prudencia y respetar los límites de velocidad. Respetar la distancia, mantener una velocidad moderada y llevar abrochado el cinturón de seguridad.

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