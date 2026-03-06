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Presidenta Encargada Delcy Rodríguez designó nuevo director de Conatel

By Redacción Carabobo
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Nuevo director de Conatel

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Redacción Carabobo
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El nuevo director de Conatel fue designado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se trata de Enrique Quintana Sifontes. Cargo que ha sido publicado en Gaceta Oficial en fecha de 5 de marzo de 2026.

La juramentación de Quintana se decretó en Gaceta Oficial número 5.263, ya Quintana había estado al frente del ente de las comunicaciones. Esto entre los años 2009 y 2018, también estuvo al frente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Nuevo director de Conatel fue designado

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en Venezuela es el ente regulador encargado de planificar, supervisar, controlar y fiscalizar los servicios de telecomunicaciones. Y el espectro radioeléctrico.

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Sus funciones principales en Venezuela incluyen garantizar el acceso universal a la información, promover la inversión en tecnología. Además de emitir habilitaciones, y gestionar el uso eficiente del espectro

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