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Venezuela hoy ante Países Bajos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, a la una de la tarde será este primer encuentro de la selección criolla. Ya otros grupos abrieron el andar en la edición de este año.

Ranger Suárez estará en la lomita por Venezuela contra Países Bajos, recordemos que el abridor tiene un límite de pitcheos. Mientras que el jugador, Jackson Chourio está en duda para el primer juego debido a dolencias físicas.

Venezuela buscará picar adelante en este primer juego y acumular el mayor número de victorias en su grupo. Para ello tiene un buen plantel dirigido por el mánager Omar López, que buscará llegar lo más lejos posible.

Emmanuel de Jesús abrirá por Venezuela contra Israel mañana sábado 7 de marzo a las 8:00 de la noche. El serpentinero tiene la oportunidad de buscar el primer lauro en el Clásico Mundial de Beisbol.

Venezuela ante Países Bajos, ¿dónde verlo?

Venezuela ante Países Bajos podrás verlo en vivo por varios canales, entre ellos ByM Sport como por IVC. Ya en estos canales han estado transmitiendo desde anoche algunos encuentros del Clásico.

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