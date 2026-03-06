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Para verificar tu cuenta en el Sistema Patria y alcanzar el nivel máximo de seguridad, debes certificar tu número telefónico principal. Luego confirmar tu correo electrónico y configurar una contraseña segura con imagen de seguridad en la sección «Perfil» -> «Verificación».

Pasos detallados para verificar tu cuenta en el sistema Patria

Certificar el Teléfono Principal:

Inicia sesión en la plataforma Patria.

Ve al menú Perfil y selecciona Teléfonos Móviles.

Haz clic en «Certificar» al lado de tu número principal. Si coincide con el Banco de Venezuela (Clavemóvil), se verificará automáticamente.

También puedes certificarlo a través de un comercio con BiopagoBDV.

Confirmar el Correo Electrónico:

En Perfil, busca la opción «Correo Electrónico».

Haz clic en «Confirmar» al lado de tu dirección.

Ingresa el código enviado por correo o usa la verificación inversa (enviar un SMS con el código al 67373).

Niveles de Verificación y Seguridad:

Contraseña: Asegúrate de tener una contraseña robusta.

Imagen de Seguridad: Configura una imagen de seguridad en tu perfil para evitar la suplantación de identidad.

Datos Personales: Verifica que tu número de cédula, fecha de nacimiento y dirección estén actualizados.

Beneficios de la cuenta verificada:

Al tener el máximo nivel de verificación, habilitas la transferencia a terceros, el pago de servicios (luz, agua, CANTV), recarga de saldo y el uso de la plataforma para recibir bonos de manera segura.

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