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Fue abatido alias El Tajada en Las Palmitas en la parroquia Rafael Urdaneta, el procedimiento fue dado a conocer por la policía de Carabobo en la mañana de hoy. Esto en el marco de la misión Cuadrantes de Paz.

Funcionarios realizaron labores de patrullaje preventivo en la Urbanización Las Palmitas, donde se produjo una intervención legal. Contra un sujeto conocido en la zona como “El Tajada”, señalado en múltiples delitos de robo, secuestro, extorsión y cobro de vacuna.

Abatido alias El Tajada en Las Palmitas

El individuo, al percatarse de la presencia policial, abrió fuego contra la comisión, siendo repelida la agresión de manera inmediata y profesional. Resultó herido y trasladado al CDI de la zona, donde posteriormente falleció tras la atención médica correspondiente.

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Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego tipo pistola Sig Sauer, calibre .380, con cargador y cartuchos sin percutir, quedando como evidencia en el caso. La actuación fue notificada al Ministerio Público y al CICPC, quienes iniciaron las diligencias correspondientes.

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