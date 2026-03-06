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La Fe de Vida para la Pensión se ha hecho viral desde principios de este año, es por ello que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales salió el paso ante la duda de los abuelos. Y aclaró que no se necesita la misma para cobrar la pensión.

“El IVSS no está solicitando Constancia de Fe de Vida. Esa información que circula en redes es falsa”. Detalló el organismo en su cuenta en la red social Instagram acerca de este rumor de cobro de pensión.

Fe de vida para la pensión

De igual modo, dijo el IVSS a los adultos mayores para que no compartan información con desconocidos o gestores. Los abuelos no deben entregar tarjetas a otras personas para el cobro de su dinero.

Tanto para el cobro de la pensión como para el Bono contra la Guerra Económica el cual son 50 dólares al cambio del mes del Banco Central de Venezuela. Se les avisa que ningún gestor acelera el pago del mismo.

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