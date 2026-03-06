Compartir

Un tumor de 25 kilos y medio se logró extraer del cuerpo de una mujer. El equipo profesional de medicina del centro de salud ubicado en Barcelona estado Anzoátegui operó con éxito a una dama de 52 años.

El peso del tumor es casi de un niño de ocho años dijeron los galenos. Yajaira Venales, directora del Hospital destacó a la prensa que a la mujer se la había diagnosticado el tumor hace siete años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anzoátegui.Noticias (@anzoategui.noticias)

Tumor de 25 kilos extrajeron a una mujer

El mismo lo tenía en el ovario derecho, el equipo médico estaba conformado por la doctora Yinny Cayamo subdirectora del Hospital. Además de los anestesiólogos Jesús Caraballo y Antonio Villarroel.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¡Saludable!, Conoce a fondo las propiedades del ocumo

“El tumor pesó 25 kilos 500 gramos, y midió en circunferencia 116 centímetros. Fue una cirugía completamente limpia, sin pérdidas hemáticas importantes. Actualmente en recuperación esperando su evolución para su feliz egreso”, describió la doctora Venales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas