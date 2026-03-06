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Médicos del Hospital Luis Razetti en Anzoátegui extrajeron un tumor de 25 kilos a una mujer

By Danny Valdiviezo
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tumor de 25 kilos

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Danny Valdiviezo
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Un tumor de 25 kilos y medio se logró extraer del cuerpo de una mujer. El equipo profesional de medicina del centro de salud ubicado en Barcelona estado Anzoátegui operó con éxito a una dama de 52 años.

El peso del tumor es casi de un niño de ocho años dijeron los galenos. Yajaira Venales, directora del Hospital destacó a la prensa que a la mujer se la había diagnosticado el tumor hace siete años.

Tumor de 25 kilos extrajeron a una mujer

El mismo lo tenía en el ovario derecho, el equipo médico estaba conformado por la doctora Yinny Cayamo subdirectora del Hospital. Además de los anestesiólogos Jesús Caraballo y Antonio Villarroel.

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“El tumor pesó 25 kilos 500 gramos, y midió en circunferencia 116 centímetros. Fue una cirugía completamente limpia, sin pérdidas hemáticas importantes. Actualmente en recuperación esperando su evolución para su feliz egreso”, describió la doctora Venales.

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SourceAnzoátegui Noticias
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