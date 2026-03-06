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El ausentismo laboral en las escuelas será revisado, dijo el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez. En una visita a la capital del estado Lara, dijo que en la actualidad hay uan disparidad crítica entre el personal.

Entre ellos, maestros, cocineros, obreros como personal administrativo en las escuelas, es por ello que harán auditorías para observar dicha situación. Comentó que la evaluación se hará para saber “quién de verdad está en la escuela y quién no”.

Resaltó que dicha norma buscará sincerar lo que es la situación del personal para alcanzar dicho funcionamiento del sistema educativo. Estas auditorías se harán en los planteles de todo el país.

Ausentismo laboral en el país

Indicó que hay que hacer seguimiento a aquellas personas que están cobrando pero que no van a trabajar. Es por ello que estarán en alerta en todas las escuelas para combatir dicha situación.

“Tenemos un serio problema de unos que cobran nómina pero no trabajan”, puntualizó el ministro. El titular de educación dio fecha de cuando comenzarían dichas auditorías para conocer sobre la situación.

Informó Rodríguez sobre los trabajos de acondicionamiento que se están haciendo en un total de 1.700 escuelas. Esto con el fin de garantizar mejor calidad de los planteles en toda la nación.

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