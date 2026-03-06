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El panorama del entretenimiento en el país recibió este jueves una de las noticias más impactantes de los últimos años, el artista puertorriqueño, Arcángel, confirmó un posible concierto en Venezuela para este 2026. «La Maravilla» asomó la posibilidad real de incluir al país en su itinerario de conciertos para este año.

Durante una transmisión en vivo con el popular streamer colombiano Westcol, el intérprete de «La Jumpa» soltó la primicia que rápidamente se volvió tendencia en todas las plataformas digitales, generando una ola de expectativas entre sus seguidores.

En medio de una amena conversación, Westcol abordó al artista sobre sus planes futuros, a lo que el boricua respondió con una frase que paralizó a la audiencia: «No sé si pueda decir esto, pero estén pendientes porque es muy probable que vayamos a Venezuela en esta vuelta». Con estas breves pero contundentes palabras, el cantante invitó al público venezolano a mantenerse atento a los anuncios oficiales de su próxima gira internacional, titulada «La 8va Maravilla World Tour 2026″, la cual promete ser una de las más ambiciosas de su carrera.

Un regreso tras 14 años de ausencia

La última vez que el artista pisó suelo venezolano, fue en el año 2012 cuando Arcángel ofreció su último espectáculo en el país, antes de decidir hacer una pausa prolongada en sus presentaciones dentro del territorio nacional.

A lo largo de este retiro voluntario de los escenarios locales, el artista se consolidó como una leyenda viviente del trap y el reggaetón, llenando estadios en Estados Unidos, Europa y el resto del continente.

Arcángel concierto en Venezuela 2026

Aunque todavía no se han confirmado fechas específicas ni las ciudades que visitaría, se especula que Caracas y Valencia serían las paradas obligatorias de este tour.

Con un repertorio que abarca desde clásicos del reggaetón hasta los éxitos más recientes del género urbano, el concierto de Arcángel se perfila desde ya como el evento del año.

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