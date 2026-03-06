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Donald Trump recibe al Inter de Miami y a Lionel Messi en la Casa Blanca

By Lubin Molero
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Messi es recibido en la Casa Blanca
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El presidente Donald Trump recibió este jueves a Leonel Messi junto al Inter de Miami, en la Casa Blanca para otorgarles un reconocimiento oficial tras conquistar el máximo título de la liga estadounidense.

Messi es recibido en la Casa Blanca
Foto: Cortesía

Al evento asistió el astro argentino Lionel Messi, junto al dueño del club, Jorge Mas Santos, protagonizando un encuentro calificado por el mandatario como un privilegio. En la ceremonia destacaron figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, además de la presencia del venezolano Telasco Segovia, quien integra la plantilla campeona actual.

Messi es recibido en la Casa Blanca

Trump elogió el desempeño del equipo, destacando que el Inter de Miami es el primer club norteamericano en vencer a un conjunto europeo en competencia oficial. La visita presidencial sella un año histórico para el fútbol en Estados Unidos, consolidando el impacto global que ha generado la llegada de Messi al país.

Esta recepción oficial en Washington representa un hito deportivo para la institución, reafirmando el crecimiento exponencial que vive la Major League Soccer en la región.

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