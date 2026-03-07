Compartir

El tallo del brócoli muchas veces es desechado, y solamente comemos la parte de arriba. Pero este es uno de los errores que se han cometido durante décadas. De este hay que aprovechar todo hasta las hojas.

Este no solo se puede comer, sino que debe aprovecharse por su alto valor nutricional y delicioso sabor dulce y crujiente. Es rico en fibra, calcio, hierro y vitaminas (C, K), similar a las flores.

¿Cómo aprovechar el tallo del brócoli?

Cocinado: Puede consumirse crudo (rallado), al vapor, salteado, asado o en cremas.

Beneficios: Ayuda al sistema digestivo por su alto contenido en fibra y fortalece el sistema inmune.

¿Todas las partes del brócoli son comestibles?, todas las partes, el tallo, las flores además de las hojas se pueden comer.

El consumo de brócoli en Venezuela ha aumentado en los últimos diez años, este es consumido por adultos mayores como por jóvenes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas