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Las efemérides de hoy 7 de marzo nos recuerdan que un día como hoy muere Juana Bolívar Palacios en el año 1847, hermana del Libertador, Simón Bolívar.

Un día como hoy a las 4:55 p.m. se produce el apagón eléctrico más grande en la historia de Venezuela. Causado por una falla en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar que afectó al sector eléctrico nacional por ocho días (2019).

Alexander Graham Bell obtiene la Patente del Teléfono (1876). El 11 de junio del 2002, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos publica la Resolución 269 donde se reconoce a Antonio Meucci como el inventor del teléfono en vez de Alexander Graham Bell.

Nace Alejandro Otero (1921) Pintor y escultor venezolano.

Un día como hoy nace Olga Ladýzhenskaya (1922) Matemática rusa conocida por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales.

Nace Gustavo Pereira (1941) Poeta y crítico literario venezolano.

Efemérides de hoy 7 de marzo

También un día como hoy nace César Farías (1973) Futbolista y entrenador venezolano. Fue director técnico de la selección de fútbol de Venezuela y Bolivia. Farías es el primer venezolano en dirigir una selección nacional extranjera y en ganar un torneo de primera división fuera de su país con The Strongest en el Torneo Apertura 2016 en Bolivia.

Es designado el .ve como dominio de nivel superior geográfico de Internet para Venezuela (1991). Historia del Internet en Venezuela.

Suecia entra oficialmente en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, terminando con más de dos siglos de neutralidad y beneficiándose del artículo 5, que le ofrece máxima garantía de seguridad y libertad (2024).

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